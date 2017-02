Il Carnevale arriva all'Immaginario Scientifico

TRIESTE - Domenica 26 febbraio all'Immaginario Scientifico di Trieste (a Grignano), aperto dalle 10 alle 18, ci sono i laboratori per bambini da 5 a 10 anni, per un Carnevale al gusto di scienza! Cos’hanno in comune la fisica e il Carnevale? Scopriamolo in un laboratorio per bambini allegro e 'rumoroso', domenica 26 febbraio all'Immaginario Scientifico di Grignano.

Laboratorio

Al museo della scienza dove tutto è da toccare, alle ore 11 e alle 15 i bambini da 5 a 10 anni costruiranno 'La signora Pepperepè': con materiali semplici e con l'aiuto della fantasia potranno realizzare un simpatico oggetto 'carnevalesco', sperimentando al contempo con le vibrazioni e con le onde sonore.

Il costo del laboratorio è di 7,00 euro a bambino, che include l’ingresso al museo. Le iscrizioni si effettuano presso la cassa del museo, fino a esaurimento posti.

Nel mondo della scienza

Domenica all'Immaginario Scientifico inoltre, nell'orario d'apertura dalle 10 alle 18, i visitatori di ogni età potranno addentrarsi nel mondo della scienza nella sezione Fenomena, sperimentando liberamente con i diversi 'exhibit hands-on', come gli specchi, i giochi di luci, ombre, forme e colori. Nello spazio Kaleido la scienza si scopre immergendosi in immagini, musiche e suggestioni, grazie ai maxischermi e ai comodi divanetti. Questa domenica si potrà assistere alla multivisione 'Zoom': al ritmo delle potenze di dieci del metro, partendo da oggetti lontani come i confini dell’universo (10+26), si arriva fino ai microcosmi che ci circondano, giungendo a realtà infintamente piccole (10-16). Ogni ora, infine, si può partire alla scoperta delle stelle e dei pianeti con le visite guidate al planetario Cosmo.