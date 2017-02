Harlem Globetrotters Italian Tour 2017 fa tappa in Fvg

TRIESTE - E’ arrivato il momento dell’Ambassador Tour: gli Harlem Globetrotters iniziano a far sentire la loro presenza in regione, in vista dell’esclusivo appuntamento di mercoledì 29 marzo 2017 (Alma Arena - via Flavia), quando i magnifici giocolieri della palla a spicchi saranno pronti a esaltare grandi e piccini con le loro acrobazie.

Sarà l'International School of Trieste (via Conconello 16 a Opicina) ad ospitare la conferenza stampa di presentazione dell’evento, che si terrà martedì 28 febbraio alle 12 in presenza di una delegazione di due giocatori del team che dal 1927 gira il mondo per offrire spettacolo e serenità in qualsiasi parte del globo.

Un’occasione unica per vedere da vicino una piccola anticipazione dello spettacolo del 29 marzo, per il quale i biglietti stanno andando a ruba (per informazioni 366.1961503 o ufficiogruppi@harlemglobetrotters.it; acquisto biglietti online: http://bit.ly/2mlnSxD).

Salti, schiacciate, tiri da metà campo e molto altro ancora, per un evento che animerà l’Alma Arena in due ore

indimenticabili, per un pubblico di tutte le età.