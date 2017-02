Sport: Serracchiani visita Asd TriesteCalcio e Pattinaggio Artistico Trieste

TRIESTE - «A Trieste ci sono persone che per lo sport amatoriale hanno fatto tanto partendo da sole, arrivando molto prima delle istituzioni in aree della città lontane dal salotto buono, ma ricche di una gioventù straordinaria e di voglia di stare assieme». Lo ha constatato la presidente della Regione Debora Serracchiani, dopo aver visitato l’Asd TriesteCalcio e la società Pattinaggio Artistico Trieste.

Asd TriesteCalcio: un patrimonio di 360 atleti

Nel popolare rione di Borgo San Sergio, Serracchiani ha incontrato Nicola De Bosichi, il presidente e fondatore della Asd TriesteCalcio che da 40 anni gestisce la società, avendo costruito una notevole struttura in larga parte con fondi propri. Con 360 atleti, 30 dirigenti 25 allenatori, 2 campi a 11 e 1 campo a 7 è una delle principali realtà calcistiche del Friuli Venezia Giulia. La presidente ha espresso sincero apprezzamento per l’opera di De Bosichi e dei suoi collaboratori, che nel tempo hanno letteralmente risanato una vasta area che ora è attrezzata e costituisce un vero sfogo per tutto il rione: «non va sottovalutato – ha detto - il ruolo sociale che svolge questa società, il cui lavoro evidentemente non si ferma all’uscita del campo di gioco». De Bosichi, nel corso della visita ha sottolineato che «disciplina sportiva, trasferte, tornei internazionali, capacità di aggregazione sono i componenti principali di un’attività che offre svago sano ai ragazzi, e che talvolta fa emergere veri talenti richiesti poi, com’è accaduto, anche da

squadre blasonate».