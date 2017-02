Carnevale Muggesano alle ultime battute: è tempo di Masquerade

MUGGIA - Archiviato con successo il grande corso mascherato chiuso con la vittoria della Compagnia Brivido davanti a 40mila spettatori e le cui immagini registrate saranno messa in onda in differita da Tele Antenna (Canale 665 del digitale terrestre) in replica giovedì 2 marzo alle 24, sabato 4 marzo alle 16.30 e domenica 5 marzo alle 13.45, al Carnevale Muggesano martedì 28 febbraio si ri-sfila senza carri.

Il programma

Dalle 16.30 in poi da via D’Annunzio percorrendo poi via Roma, Piazza della Repubblica, via Battisti e via Dante si svolgerà allegra ‘replica’ del Corso mascherato (stavolta però, come detto, senza carri) da parte dei partecipanti alla sfilata domenicale. Le maschere confluiranno quindi in piazza Marconi per la consegna dei trofei del Carnevale e le premiazioni delle maschere e gruppi che si sono esibiti durante il Corso mascherato. Dalle 20, sempre in Piazza Marconi, Disco music live aperitivo in maschera con la collaborazione dei locali di Muggia.

Masquerade

Al coperto del PalaCarnevale, dalle 22.30, si terrà ‘Masquerade’ The Final Party. Per il gran finale, con tutte le Compagnie del Carnevale Muggesano e non solo daremo vita a ‘Masquerade’: mascheratevi come volete, l'importante è... esserci! Per la festa di chiusura di questo Carnevale 2017 tutta la musica più bella di sempre e i successi del momento del momento curata da dj Alex Del Piero (vox Maurizio Testi). E ricordandovi che a Carnevale ogni scherzo vale, preparatevi, perché le sorprese non mancheranno di certo!

Mercoledì 1 marzo infine è tempo di Ceneri

Due le esequie previste. Alle ore 16.30 in Piazza Marconi Veglia funebre delle vedove inconsolabili a cura delle Compagnie carnevalesche Mandrioi e Ongia e alle ore 19.00 a Santa Barbara, Cerimonia di chiusura del 64° Carnevale Muggesano a cura della Compagnia Lampo nella sede di Santa Barbara. C’è ancora tempo fino al 15 marzo anche per partecipare al Photo contest ‘Trofeo del Carnevale’ Edizione speciale abbinato al ‘64° Carnevale Muggesano’ e aperto gratuitamente a tutti i fotoamatori e fotografi realizzato con il supporto tecnico di mc59.com (maggiori informazioni nel bando di concorso visibile sul sito www.mc59.com).

Trasporti

Per favorire l'afflusso e il deflusso del pubblico nei giorni del Carnevale, la Trieste Trasporti ha previsto delle variazioni e delle intensificazioni nel servizio dei bus di linea. Queste le variazioni previste (elenco completo di linee e orari qui).