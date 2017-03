Vigilia di Coppa Italia: Alma Trieste pronta alla sfida

TRIESTE – Pronti per affrontare la Coppa Italia e immergersi in un’esperienza che segna concretamente il nuovo corso della Pallacanestro Trieste. Mercoledì mattina l’ad Gianluca Mauro assieme al presidente Giovanni Marzini e a coach Dalmasson ha tenuto una conferenza stampa in vista dell’impegno dell’Alma alla final eight di Coppa Italia, denominata Turkish Airlines Cup.

E’ stato il presidente Giovanni Marzini ad aprire la conferenza stampa: «Trovarci oggi qui per questa conferenza stampa – ha dichiarato Marzini – è già un motivo di soddisfazione: basta guardarsi indietro, e vedere i risultati che sono stati raggiunti in questi mesi, sia sotto il profilo sportivo che societario».



Coach Dalmasson ha introdotto il tema Coppa Italia e il clima della squadra: «Essere tra le finaliste della Coppa Italia – ha dichiarato – è il regalo più bello che potessimo fare a noi stessi e ai nostri tifosi. E’ un premio per il grande percorso che da diversi mesi stiamo facendo e come tale vogliamo viverlo, per noi e per tutto l’ambiente. Il fatto che Trieste mancasse da tanti anni ad un evento come questo con la possibilità di competere per un trofeo così importante, è qualcosa di cui essere orgogliosi. Cercheremo di onorare al massimo l’impegno, con forti motivazioni e la consapevolezza di aver raggiunto un traguardo straordinario per la nostra squadra, la società, l’ambiente e tutti i tifosi».



Intanto prosegue la vendita delle maglie celebrative della Coppa Italia: ancora disponibili alcuni pezzi della divisa ufficiale di gioco creata per l’occasione e anche le t-shirt realizzate in collaborazione con Sunshine. Le informazioni per l’acquisto sono disponibili sul sito web e sui social della Pallacanestro Trieste. Intanto a partire da oggi, giocatori, tecnici e dirigenti dell’Alma Pallacanestro Trieste sono stati dotati di una divisa ufficiale: abiti e cappotti realizzati dalla sartoria Vincenzo Palumbo di Napoli. «In occasione della Coppa Italia – ha commentato Gianluca Mauro – la proprietà di Alma ha voluto fare un regalo alla squadra. Sarà bello vedere i nostri ragazzi e i tecnici vestiti con una divisa che esalta il made in Italy, ed è un modo semplice per dare valore all’impegno che tutti hanno profuso per raggiungere assieme un importante risultato».