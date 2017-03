Ecco gli oggetti rinvenuti sulla pubblica via, a Trieste

TRIESTE - Il Comune di Trieste informa che nel mese di febbraio sono stati rinvenuti sulla pubblica via un telefono cellulare, un tablet, un orologio, un marsupio, un braccialetto una pianola a fiato, una borsa con indumenti da lavoro, occhiali e chiavi varie.

Per il ritiro, i legittimi proprietari possono rivolgersi all’ufficio oggetti rinvenuti del Comune, piazza Unità d’Italia 4, piano ammezzato, stanza n.37, aperto al pubblico tutti i giorni da lunedì a venerdì, dalle 9.30 alle 11.30. Altri oggetti rinvenuti sono visibili anche nella sede della Trieste Trasporti in via dei Lavoratori 2.