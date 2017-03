"Invento Trieste": il nuovo contest per la nuova immagine di Trieste

TRIESTE - 'Invento Trieste'. Un innovativo concorso di idee, proposte per 'inventare' lo slogan, il logo e il video allo scopo di promuovere l'immagine della città, è stato presentato nella sede di via Genova, dall'Assessore comunale al Turismo, Promozione del Territorio e Sviluppo Economico Maurizio Bucci. Sono intervenuti il Social Media Manager Christian Tosolin con il Direttore di Area Lorenzo Bandelli.

Sarà lanciato su Facebook

Il concorso 2.0, tra i primi in Italia – ha spiegato l'Assessore Bucci - sarà lanciato esclusivamente in internet: sulla pagina facebook https://www.facebook.com/inventotrieste/ dedicata – alla quale si potranno inviare le proposte - e sul sito 'inventotrieste.it', dove si potranno vedere tutte 'ideazioni' attinenti alle tre categorie in concorso.

In premio un tablet

Un'apposita giuria poi selezionerà una prima tranche di proposte per ogni categoria (slogan, logo e filmato) e un'ulteriore 'scrematura' avverrà nel corso di un'apposita giornata, aperta a tutta la cittadinanza, in cui, anche in base ai 'like' ricevuti sulla pagina Facebook, saranno scelte complessivamente 20 'idee' innovative per arrivare poi alla selezione finale di 3 proposte (una per ogni categoria). I vincitori si aggiudicherranno un tablet.

Nuovo marchio per la città

«Siamo convinti che questa sarà una grande opportunità, a costo zero – ha sottolineato Bucci – grazie alla disponibilità dei nostri collaboratori e ai partner che ci aiutano in questo concorso innovativo che si chiuderà il 31 marzo. La città di Trieste ha bisogno di un marchio, di uno slogan e di un video clip (di 20-30 secondi) per far parlare, vedere e conoscere la città, ben consapevoli che il turismo è un prodotto commerciale: per vendere il prodotto vincente è necessario lanciare un messaggio chiaro e accattivante - ha ribadito l'Assessore - anche con l'immagine giusta che possa essere diffusa e 'girare' il più velocemente possibile con il maggior numero di visualizzazioni. Ecco perchè abbiamo scelto di intraprendere un percorso via web per lanciare questa iniziativa e non la via tradizionale, più lunga e meno efficace. Sono convinto che questa sia una scelta coraggiosa e intelligente che attraverso il 'sistema Social' produrrà ottimi risultati promozionali. Dopo la selezione finale, i migliori prodotti saranno così utilizzati per promuovere la pagina 'turistica' della nostra città. Inoltre – ha aggiunto Bucci – la denominazione 'invento Trieste' richiama la 'bora', peculiarità tutta triestina, che è stata ben rappresentata dai nostri grafici comunali, sempre a costo zero. Inoltre, sono già state informate e invitate tutte le scuole per allargare la partecipazione anche a tutti gli studenti».

Infine – è stato detto - l'iniziativa sarà pubblicizzata anche i primi di aprile, in occasione del 'Bit' (Borsa Internazionale del Turismo) a Milano.