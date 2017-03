Start Cup Fvg: nuova edizione per la business plan competition 

FVG - Ci sarà tempo fino alla mezzanotte di martedì 21 marzo per candidare la propria idea d'impresa o startup a Start Cup Fvg - Il futuro è la tua impresa, la business plan competition per promuovere l'imprenditoria giovane, per sostenere la nascita e la crescita di aziende innovative, per diffondere la cultura imprenditoriale e per favorire lo sviluppo economico in Friuli Venezia Giulia.

Come fare per partecipare

Per partecipare occorre iscriversi su www.startcupfvg.it, fornendo una breve descrizione della propria iniziativa e indicandone il settore di appartenenza tra quattro categorie: Life Sciences, Ict, Agrifood – Cleantech e Industrial. Due le sezioni in cui verranno suddivisi i progetti sulla base del loro grado di avanzamento: Ideas e Startup.

L’ammontare dei fondi

Montepremi complessivo di 112.000,00 euro in denaro e servizi di pre-incubazione o incubazione fisica, mentoring presso un incubatore certificato, accesso al mercato degli investimenti nel capitale di rischio (business angel, seed e venture capital), assistenza e supporto per lo sviluppo della start up (comunicazione, proprietà industriale, aspetti legali e fiscali, ecc.) e di formazione e tutoraggio, così suddivisi: 4.000,00 euro per ciascuna delle 4 Ideas vincitrici e 4.000,00 euro più servizi per un valore di 20.000,00 euro per ciascuna delle 4 Startup vincitrici. Chi si sarà iscritto a Start Cup Fvg avrà poi tempo per formulare e caricare sul sito il business plan qualitativo del progetto, secondo le modalità e i termini che verranno indicati.

Business plan

Start Cup Fvg è una risposta pratica e di facile accesso alle esigenze di laureandi e laureati, imprenditori, professionisti e giovani che vogliono tramutare la propria idea originale in idea imprenditoriale. Offre ai partecipanti l'opportunità di valutare la realizzabilità dei progetti e di creare le condizioni per avviare e sviluppare la propria attività e fornisce anche incontri di formazione e assistenza per la redazione dei business plan. Tra tutti i progetti premiati, sia nella sezione Ideas sia in quella Start Up, il comitato di valutazione individuerà quattro progetti (uno per categoria) che parteciperanno al Premio Nazionale per l’Innovazione secondo le modalità previste per l’edizione 2017.

