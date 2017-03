Cultura: Torrenti, Regione in prima linea in celebrazioni Maria Teresa

TRIESTE - «La Regione Friuli Venezia Giulia è in prima linea, all'interno di un tavolo comune e di un cartellone condiviso di iniziative, per contribuire in modo efficace alle manifestazioni per la ricorrenza del terzo centenario dalla nascita di Maria Teresa d'Austria». Lo ha affermato l'assessore alla cultura Gianni Torrenti, a Trieste, durante la conferenza stampa di presentazione delle iniziative organizzate per ricordare i trecento anni dalla nascita dell'imperatrice della Casa d'Asburgo e per evidenziare il ruolo che la sovrana ebbe nel convertire Trieste da città fisicamente ai margini a vero e proprio fulcro culturale dell'impero.

«Abbiamo voluto mettere in luce soprattutto il ruolo di Maria Teresa d'Austria come figura di rottura rispetto al passato e di estrema modernità», ha spiegato Torrenti. «A quei tempi, pur essendo una donna, ha avuto una parte fondamentale nel dare una soluzione alla frammentazione culturale dell'impero asburgico».



Momento centrale delle celebrazioni una grande mostra, intitolata 'Maria Teresa e Trieste. Storie e culture della città e del suo port'", che sarà ospitata dal prossimo 6 ottobre al Magazzino delle idee, sala espositiva da poco passata nel patrimonio della Regione. Sarà, ha detto Torrenti, "la prima sfida dell'Ente regionale patrimonio culturale della Regione, l'Erpac, sul territorio triestino", ente di cui l'assessore ha messo in rilievo il grande know-how grazie all'organizzazione delle mostre di Villa Manin.

Tra le iniziative che vedranno coinvolta la Regione, Torrenti ha tra l'altro ricordato una tavola rotonda, promossa in collaborazione con l'Iniziativa Centro Europea Ince il 13 maggio,ball'avvio delle celebrazioni, e un convegno, previsto a luglio, nel quale personaggi di primo piano del panorama culturale italiano proporranno degli interessanti spunti di riflessione. Il ruolo strategico del Friuli Venezia Giulia nel panorama europeo sarà poi testimoniato dall'organizzazione a Trieste del vertice annuale del Balcani occidentali. Sempre a luglio, nel programma di Villa Manin Estate, verrà inserito un concerto, dedicato oltre che a Maria Teresa e a Johann Winckelmann.



Alla conferenza stampa sono intervenuti l'assessore alla cultura del Comune di Trieste Giorgio Rossi, il rettore dell'Università di Trieste Maurizio Fermeglia, il sovrintendente Luca Caburlotto, il presidente dell'Unione degli Istriani Massimiliano Lacota, il direttore di Promotrieste Umberto Malusà e don Ettore Malnati della Diocesi di Trieste. Ha concluso gli interventi la console onoraria della Repubblica d'Austria Sabrina Strolego.