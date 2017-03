Incidente in via Flavia: muore donna di 42 anni

TRIESTE - Una donna di 42 anni, B.C. le sue iniziali, è morta in un incidente avvenuto lunedì alle 7.20 circa in via Flavia, a Trieste.



Per cause in corso di accertamento la vittima, in sella a uno scooter, ha urtato un'automobile, una Fiat Bravo, probabilmente per il mancato rispetto di una precedenza. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, con ambulanza e automedica, che hanno trasportato la donna all'ospedale in codice 'rosso'.

Sottoposta a rianimazione cardiopolmonare, la donna è deceduta circa un'ora dopo l'incidente.