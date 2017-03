Franco Conrotto è il nuovo direttore generale di Insiel

TRIESTE - Il Consiglio di amministrazione di Insiel Spa ha conferito a Franco Conrotto la carica di direttore generale

di Insiel, con decorrenza da oggi alla fine di aprile del 2018. Il nuovo DG avrà il compito di proseguire e portare a termine il percorso di trasformazione di Insiel, con in primo piano alcune priorità strategiche che Insiel sta attuando per la Regione, tra cui la digitalizzazione del sistema sanitario e il supporto agli Enti locali. Conrotto, che succede a Maria Grazia Filippini, è entrato in Insiel nel novembre del 2015 con il ruolo di direttore Service Delivery & Operations, struttura aziendale deputata all'erogazione di servizi digitali innovativi. Ha un'esperienza quasi trentennale nell'ambito di aziende di servizi ICT, tra cui Atos Origin e T-Systems.

Puksic e Panontin

«Siamo soddisfatti di questa nomina che - ha affermato il presidente di Insiel Simone Puksic - riconosce l'esperienza e il valore di un dirigente interno alla società. Conrotto ha dimostrato in questi mesi di poter guidare l'azienda nel suo percorso di cambiamento, imprimendo l'accelerazione che ci permetterà di raggiungere entro l'anno tutti gli obiettivi strategici previsti dal Piano industriale definito con il compianto Lorenzo Pozza».

L'assessore regionale ai Sistemi informativi Paolo Panontin ha confermato che «per la Regione rimane saldo il valore strategico di una struttura cui abbiamo affidato un ruolo di primo piano nell'opera di digitalizzazione del Friuli Venezia Giulia».