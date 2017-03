Giovane denunciato per taccheggio alle Torri d'Europa

TRIESTE - Ieri pomeriggio gli uomini della Polizia di Trieste hanno deferito in stato di libertà per furto aggravato un cittadino kosovaro, A.S., nato nel 1998. Il giovane è stato notato girovagare per i reparti di un negozio di elettronica del centro commerciale Le Torri d'Europa con fare sospetto da una addetta alla vigilanza. A un certo punto il giovane ha tolto da una scatola un paio di cuffie auricolari del valore di circa 50 euro, riponendola poi danneggiata e vuota sullo scaffale. Oltrepassate le casse senza pagare, gli è stato chiesto conto del suo operato e nel frattempo è stato informato il 113. Sul posto si è recata la squadra volante della questura, che ha ricostruito l’episodio. Il giovane è stato accompagnato in Questura e, dopo le formalità di rito, è stato denunciato.