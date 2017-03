Università, Fisica e Astronomia eccellenze mondiali

TRIESTE - Un'Università di altissima qualità, anche a livello mondiale. E' apparsa la classifica internazionale QS World University Rankings by Subject 2017, che analizza il posizionamento degli Atenei secondo le materie di insegnamento e ricerca. In questa classifica inglese - QS è un'agenzia internazionale con sede a Londra - l'Università di Trieste si posiziona in modo molto soddisfacente in diverse aree scientifiche, in particolare per la Fisica e l'Astronomia con un elevato punteggio di 68,5 punti, che la colloca al 151° posto della classifica mondiale.

Nell'analisi sono state valutate a livello globale ben 4.438 università, abilitate 3.098, e delle quali soltanto 1.117 di queste sono entrate nella graduatoria di QS. Sono state analizzate 127 milioni di citazioni scientifiche e sono stati verificati decine di migliaia di programmi didattici.

L'ottimo posizionamento della Fisica e dell'Astronomia triestine viene confermato anche a livello nazionale, dove soltanto sei università italiane hanno fatto meglio di Trieste.

Le parole del rettore

Il rettore dell'Università di Trieste, Maurizio Fermeglia ha espresso «piena soddisfazione per i nuovi risultati appresi quest'oggi, che ribadiscono la qualità internazionale del nostro Ateneo, particolarmente nei settori scientifici. Una conferma - ha proseguito Fermeglia - per le materie quali la Fisica, la Chimica, le Scienze della Vita, le Scienze Mediche, che appaiono particolarmente trainanti nello sviluppo scientifico e culturale del nostro Ateneo e, di conseguenza, della nostra città e del territorio regionale».

Per quanto riguarda gli altri settori scientifici, infatti, un buon posizionamento viene conseguito dall'intera area delle Scienze Naturali, che si colloca in 288^ posizione, e dalla Chimica che conquista la 351^ posizione mondiale. Analogamente, la Medicina si colloca in 351^ posizione e l'intero settore delle Scienze della Vita conquista la 451^ posizione. Questi materie entrano sempre nel gruppo dei migliori Atenei italiani per le rispettive aree disciplinari.