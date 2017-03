Con il cellulare mentre guida il bus: autista sospeso

TRIESTE – Un gesto superficiale e pericoloso, che potrebbe costargli molto caro. Un autista di Trieste Trasporti è stato filmato mentre, impegnato sulla linea 20 mentre viaggiava in via Flavia, utilizzava ripetutamente il cellulare. La notizia, riportata da Il Piccolo, è stata confermata anche da Roberto Gerin, direttore d'esercizio a cui spetta la responsabilità degli autisti. L'uomo, ripreso con il cellulare da un passeggero infastidito dal suo comportamento, è già stato sospeso dal servizio. Avrebbe infatti dovuto riprendere servizio ieri pomeriggio, ma è stato bloccato in attesa di un procedimento disciplinare che potrebbe portare al licenziamento.

La nota dell’azienda

«L'azienda dopo aver attentamente visionato le immagini in chiaro, ovvero prive dell’oscuramento del volto, informa di essersi immediatamente attivata per sollevare il dipendente dalle mansioni di guida e per avviare un’azione disciplinare a carico dello stesso. Il fatto, oltre a costituire una violazione del Codice della strada, è di estrema gravità per la situazione di pericolo che si è venuta a determinare – si legge nella comunicato - Trieste Trasporti si scusa con tutte le persone direttamente o indirettamente coinvolte nella vicenda e assicura il proprio massimo impegno affinché episodi analoghi non si debbano più ripetere. L'azienda si riserva altresì di procedere, qualora si rendesse necessario, in tutte le oppurtune sedi, a tutela della propria reputazione e della propria immagine».