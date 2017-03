X-Factor a caccia di talenti a Trieste

TRIESTE - Se amate la musica e pensate di avere l'x factor, è arrivato il vostro momento. Il van del programma X Factor è in cerca di nuovi talenti. E dopo le tappe di Padova e Bassano del Grappa, il talent show di Sky 1 fa tappa a Trieste, in piazza Unità, domenica 12 dalle 11 alle 18. Per iscriversi basta compilare il form online sul sito xfactor.sky.it/casting o chiamare il numero 0423 402300. I candidati devono avere 16 anni compiuti. Per i gruppi e le band saranno accettate solo le iscrizioni tramite il form online, dove bisognerà caricare una performance video.