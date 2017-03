"Le quattro stagioni" di Vivaldi al Festival della musica per bambini

TRIESTE - Dopo il successo degli scorsi anni, torna a Trieste, per la nona edizione, il Festival di Musica per bambini, organizzato dalla Casa della Musica/Scuola di Musica 55: un evento unico nel suo genere che, quest’anno, con «Raccontare, immaginare la musica» metterà in risalto la relazione che la musica riesce a instaurare con i diversi strumenti narrativi come la parola, l’immagine, il gesto, l’azione, il segno, la figura. Domani alle 17 appuntamento speciale con «Le quattro stagioni», che risuoneranno nel Salone delle Poste di Trieste: il concerto, basato sulle celeberrime musiche di Antonio Vivaldi, eseguite dall'Orchestra da Camera del Friuli Venezia Giulia, avrà un direttore d'eccezione, il maestro Glauco Bertagnin. A condurre lo spettacolo le voci narranti di Ornella Serafini e Leonardo Zannier. Al termine o spettacolo sarà possibile visitare il Museo Postale e Telegrafico della Mitteleuropa. L'intento è quello di valorizzare le testimonianze della "cultura postale" della Regione Friuli-Venezia Giulia e delle nazioni limitrofe che appartennero al bacino dell'Europa centrale.