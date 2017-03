Serata con il jazz d'autore: ecco il Trio Tull, Lobuono e Cogno

TRIESTE - Una serata per intenditori, ma anche per chi ama scoprire generi musicali nuovi. Questa sera dalle 21.30, al Dai Dai Club (The Dai Dai), lo spazio jazz allestito nello lo storico locale in Strada di Guardiella 10/D a Trieste, si rinnova l'appuntamento con la genuine jazz atmoSphere live. Di scena il trio Tull, Lobuono e Cogno, composto da Giuliano Tull (alto & tenor sax), Domenico Lobuono (guitar) e Mario Cogno (double bass). Essenziale e cameristico, il trio sax-chitarra-contrabbasso si ispira al primo trio del sassofonista Jimmy Giuffrè che vedeva alla chitarra Jim Hall e al contrabbasso Ralph Peña (e poi Jim Atlas). In questa formazione gli strumenti superano i ruoli di solista e accompagnatori ponendosi piuttosto come tre linee indipendenti che si intrecciano in maniera contrappuntistica. La programmazione musicale dei Dai Dai Club (www.thedaidai.com, pagina Facebook https://www.facebook.com/thedaidai) proseguirà domenica con Radio Days.