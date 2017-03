Trieste in finale per il titolo di Capitale europea della scienza 2020

TRIESTE - Trieste si contenderà con Leida-L'Aja (Olanda) il titolo di Capitale Europea della Scienza nel 2020. Come riportato dall'Ansa, la città ha passato il turno tra quelle che hanno presentato la candidatura e farà parte della rosa delle due sole ammesse alla fase successiva dallo EuroScience Open Forum (Esof). La Fondazione Internazionale per lo sviluppo e la libertà delle scienze di Trieste ha presentato il primo marzo scorso la candidatura del capoluogo giuliano all'Esof Open Forum per il 2020, ed Euroscience ha comunicato le due città che si contenderanno la nomination. La candidatura, sorta da una collaborazione tra la Fondazione e lo studio dell'ingegnere Pierpaolo Ferrante, è stata appoggiata e sostenuta dal sindaco Roberto Dipiazza, dalla presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Debora Serracchiani, e dal Ministero dell'Università e Ricerca, con il supporto dei Rettori delle due Università cittadine, Maurizio Fermeglia e Stefano Ruffo.