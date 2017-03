Grave incidente sulla Grande viabilità, due donne ferite

TRIESTE - Due donne ferite e molta paura. E' questo il bilancio dello scontro tra un’auto e un camion, avvenuto intorno alle 12.15 di oggi sulla strada statale 202 (Grande viabilità triestina), all’altezza di Altura in direzione Venezia. Secondo quanto riportato da Il Piccolo un’auto con a bordo due donne (una 60enne e una 70enne) è rimasta schiacciata contro il guardrail dopo lo scontro con camion. Sul posto sono intervenute tre squadre dei Vigili del fuoco che hanno liberato le due donne, rimaste intrappolate nell'abitacolo e in stato di forte agitazione. Le ambulanze del 118 accorse sul posto, con a supporto l’auto medicalizzata, hanno poi trasportato d'urgenza i feriti al pronto soccorso dell’ospedale di Cattinara. Non sarebbero in pericolo di vita. La Polizia Stradale è intervenuta per stabilire le dinamiche dell’incidente e per regolare il traffico che ha subito forti rallentamenti.