Portopiccolo cerca personale: 50 assunzioni per l’estate

TRIESTE – Un'occasione assolutamente da non perdere per chi sta cercando lavoro, in particolare nel settore della ristorazione. Il comprensorio di Portopiccolo, la struttura della baia di Sistiana, a Trieste, è alla ricerca di personale per la stagione estiva. E per individuare i profili migliori ha organizzato per sabato 18 marzo il «Recruiting Open Day», un’intera giornata dedicata alla selezione. L’evento avrà luogo dalle 10 al ristorante Bris. Come riportato da Il Piccolo, sono ben cinquanta i posti di lavoro a disposizione.

La nota

«Si ricercano figure specializzate nei settori del Food&Beverage e della ristorazione - si legge nel comunicato - perché saranno aperte 50 nuove posizioni da inserire nel contesto internazionale di offerta turistica più sfidante del Friuli Venezia Giulia. Sabato 18 marzo ci sarà la prima giornata di reclutamento di queste nuove risorse, che sarà sviluppata in tre fasi: accoglienza e presentazione, consegna e vaglio dei curriculum vitae, colloqui e prima selezione – Si legge ancora nella nota - L’iniziativa mira alla formazione del personale, in vista dell’attività turistico alberghiera dell'alta stagione».

Il direttore Ianni

«Nei mesi estivi, con l’afflusso dei turisti e una presenza più sostenuta anche da parte dei residenti, servono un centinaio di dipendenti – ha dichiarato il nuovo direttore di Portopiccolo, Massimo Ianni, al quotidiano - Ecco perciò che abbiamo l’opportunità di inserire una cinquantina di persone nel nostro staff: ma quest’anno, per la selezione, abbiamo predisposto un meccanismo del tutto nuovo, che consiste nella giornata dedicata al cosiddetto recruiting, che si svolgerà sabato». Servono operatori di sala, all'interno di bar e ristoranti, cuochi e capi partita, addetti con percorso professionale in laboratori di pasticceria, gelateria e panetteria e addetti all'accoglienza. «Cerchiamo profili senior con esperienza e profili junior con formazione specifica nel settore alberghiero - continua il direttore di Portopiccolo - per l’inserimento lavorativo. Le figure dovranno rispondere ai seguenti requisiti: percorso professionale o formazione specifica nei settori del food&beverage, della ristorazione, dell'accoglienza e del turismo. Ottima predisposizione al contatto con il pubblico. Conoscenza delle lingue inglese, tedesca e, possibilmente, di una terza lingua, lo sloveno. Visione condivisa del progetto di Portopiccolo. Attitudine professionale positiva».

Come partecipare

Dopo i colloqui conoscitivi sono previste le prove pratiche al Pavilion, il nuovo centro congressi operativo dallo scorso 19 ottobre. Per partecipare è necessario inviare una mail all’indirizzo risorse.umane@ppst.it, entro oggi e recarsi, alle 10 di sabato 18, al ristorante Bris di Portopiccolo, portando il Cv aggiornato, il documento d'identità e il codice fiscale.