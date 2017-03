'Un viaggio…a scatti': nuova mostra in città

TRIESTE - La mostra fotografica 'Un viaggio…a scatti-Stazioni e paesaggi sulla Sacile Gemona' - e il relativo catalogo - è stata presentata in Consiglio regionale al presidente Franco Iacop e Emiliano Edera, componente l'Ufficio di presidenza, dai rappresentanti dei due sodalizi che l'hanno organizzata: il Circolo 'Per le antiche vie' di Montereale Valcellina e il Museo ferroviario di Trieste. La mostra verrà inaugurata sabato 18 marzo, alle 11, al Museo Ferroviario che ha sede nella stazione di Campo Marzio a Trieste; rimarrà aperta fino al 2 aprile e sarà visitabile al mercoledì, sabato e domenica dalle 9 alle 13. Vi si potrà accedere con il biglietto d'ingresso al Museo.

Alla mostra sono collegati altri due eventi: domenica 26 marzo, alle 11, la presentazione del libro di Romano Vecchiet 'Il fascino del treno'; sabato 1 aprile, alle 18, la proiezione del video-documentario di Tito Pasqualis, Romina De Lorenzi e Ivan Centazzo Calstelrotto 'La ferrovia pedemontana da Sacile e Gemona - un viaggio tra storia, arte e natura'. «L'importanza dell'iniziativa, sostenuta dal Consiglio regionale, merita una collocazione prestigiosa come il Museo ferroviario di Trieste - ha sottolineato Iacop - struttura che ne consentirà la visibilità sia a livello regionale che nazionale».

Per il consigliere Edera una mostra importante come questa calza a pennello con la scelta della sede del Museo ferroviario, uno dei pochi al mondo dove si può arrivare e partire su rotaia. L'auspicio di Iacop e Edera è che il tracciato della ferrovia Sacile Gemona possa un giorno essere recuperato perché, assieme al Museo ferroviario di Trieste, rappresenta un rilevante capitolo della storia del trasporto su rotaia in questa regione e vi sono ottime potenzialità per una loro valorizzazione anche a scopo turistico. Partita da Montereale Valcellina, la mostra è stata esposta a Flagogna, in Comune di Forgaria nel Friuli e, dopo l'allestimento a Trieste, sono previste altre tappe a Sacile, Travesio, Budoia, Barcis, Gemona.