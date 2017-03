Elezioni 2017: nei 27 comuni del Fvg si voterà l'11 giugno

TRIESTE - Le elezioni amministrative 2017 che coinvolgeranno 27 Comuni del Friuli Venezia Giulia si svolgeranno molto probabilmente domenica 11 giugno, con possibile ballottaggio per Gorizia e Azzano X (unici due comuni con più di 15 mila abitanti) previsto due settimane più tardi, il 25 giugno.



Lo ha annunciato oggi l'assessore regionale Loredana Panariti replicando, in vece dell'assessore alle Autonomie locali, ad un'interrogazione a risposta immediata del consigliere Luca Ciriani. Panariti ha evidenziato come nelle stesse date si dovrebbe votare anche nel resto d'Italia.

In Fvg si voterà ad Arta Terme, Aviano, Bordano, Buja, Casarsa della Delizia, Cervignano del Friuli, Cimolai, Clauzetto, Cormons, Duino Aurisina, Fontanafredda, Lignano Sabbiadoro, Maniago, Montenars, Pocenia, prata di Pordenone, Sagrado, San Canzian d'Isonzo, Savogna, Sutrio, Taipana, Tarvisio, Tricesimo, Vito d'Asio, Gorizia e Azzano X.