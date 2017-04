Sabati Ecologici, la lotta all’abbandono degli ingombranti si sposta a Prosecco

TRIESTE - Dopo l’avvio presso la Rotonda del Boschetto dell’edizione 2017 dei Sabati Ecologici, l’iniziativa itinerante promossa da AcegasApsAmga e dal Comune di Trieste si sposta sabato 8 aprile a Prosecco, presso il parcheggio «Mandria». L’intento dell’iniziativa è da sempre quello di contrastare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti ingombranti nelle vie cittadine, abitudine difficile da combattere. Al «centro di raccolta mobile» gli operatori saranno a disposizione dei cittadini per assisterli nella consegna di quelle tipologie di rifiuti che non possono essere conferiti nei contenitori stradali dedicati alla raccolta differenziata, come mobili, elettrodomestici, scarti di giardino, rifiuti pericolosi, batterie, etc.

La seconda e la terza tappa

In occasione della 2° e 3° tappa dei Sabati Ecologici che si svolgeranno rispettivamente l’8 aprile a Prosecco e il 22 aprile a Padriciano, AcegasApsAmga offrirà la possibilità di richiedere e ritirare, fino ad esaurimento scorte, il contenitore per la raccolta gratuita porta a porta di sfalci e ramaglie (biomasse). L’iniziativa nasce nell’intento di venire maggiormente incontro alle necessità del cittadino e agevolare il ritiro del contenitore che può comunque essere sempre richiesto in via Orsera, il sabato dalle 8 alle 10. Per i prossimi due Sabati Ecologici coloro che desiderino ricevere il contenitore e aderire al servizio possono recarsi al «centro di raccolta mobile» e richiederlo. Lo staff AcegasApsAmga provvederà a consegnarlo insieme alle istruzioni per l’uso previa richiesta dei dati necessari ad identificare il nuovo cliente del servizio (dati anagrafici, residenza e punto di ritiro se diverso da quest’ultima).