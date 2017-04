Che olio scegli a tavola? Scopri quello giusto allo Slow food day!

TRIESTE - «Sei tu che scegli». E' questo lo slogan che accompagna la festa di «Slow Food 2017» che si svolgerà a Trieste, in concomitanza con la festa nazionale, sabato 8 aprile, nel contesto rinnovato del Mercato Coperto di via Carducci 36. Quest'anno l'iniziativa, a partecipazione gratuita, coorganizzata dall'associazione Slow Food Condotta di Trieste e dal Comune, vuole dare maggiore rilevo, in un luogo 'speciale' e strategico quale il Mercato Coperto, proprio alle scelte alimentari quotidiane e a quanto queste influenzino il benessere del pianeta e degli abitanti. Tema di punta sarà l'olio extravergine di oliva, uno dei prodotti più pregiati ma in realtà meno conosciuti a livello di qualità. Propiro per educare e indirizzare i consumatori alla scelta 'giusta' dell'olio qualitativamente migliore a tavola, saranno allestiti due laboratori all'insegna del «scegli il tuo olio», al primo piano del Mercato Coperto, alle 9.30 e alle 11, curati da Marisa Cepach, esperta degli oli di oliva vergini ed extra vergini, responsabile O.L.E.A. (Organizzazione Laboratorio Esperti Assaggiatori) sezione Trieste e Gorizia e docente dei Master of Food di Slow Food, che aiuterà a riconoscere l'olio 'buono, pulito e giusto' con una degustazione comparata di oli locali di qualità e di oli d'oliva 'industriali'.

Gli obiettivi dell'evento e le iniziative

«Slow Food Trieste e il Mercato Coperto» sono un binomio importante per valorizzare un'associazione che si occupa del cibo di qualità e nel contempo una sede storica appena restaurata dall'Amministrazione comunale contrubuendo a far sì che il nostro commercio locale esca dalla crisi» ha sottolineato l'assessore comunale al Commercio ed eventi correlati Lorenzo Giorgi nel corso della conferenza stampa in Municipio, presenti il funzionario Kristina Tomic e il Fiduciario di Slow Food-Condotta di Trieste Sergio Gobet con il figlio Andrea, responsabile del settore Educazione alimentare. «Nel corso dei laboratori, che verteranno, tra l'altro, anche sul 'Bianchera', olio di alta qualità, sarà presente anche un info-point o 'banchetto narrante', quale punto di riferimento alle nostre attività, allestito al piano terra del Mercato Coperto, dove saremo a disposizione dei cittadini - ha rilevato il Fiduciario Sergio Gobet - Assieme all'amministrazione comunale stiamo anche per proseguire l'iniziativa «Orto in Condotta» che si occupa dell'educazione alimentare in oltre 65 scuole. In programma anche il grande progetto di organizzazione dei 'presidi' che hanno lo scopo di tutelare le piccole produzioni del territorio e che sono attualmente 9 in tutto». Accanto a queste iniziative c'è un progetto internazionale che riguarda 10.000 orti in Africa per consentire ai giovani di quel continente di coltivare le loro terre e non essere costretti a emigrare. «Stiamo inoltre sviluppando, assieme a produttori di aziende familiari a livello internazionale, ma anche nazionale, un particolare «Mercato della terra», dove produttori disciplinati da regole prestabilite possono vendere al pubblico i loro prodotti» ha concluso. «L'intento dei laboratori - ha spiegato Andrea Gobet - è quello di educare i consumatori, attraverso la guida esperta di Marisa Cepach, nella valutazione e distinzione delle differenze tra i prodotti da supermercato e quelli dei produttori specializzati. Un confronto professionale che aiuterà il consumatore a riflettere sulle proprie scelte. Promuovere e valorizzare prodotti di qualità significa anche incentivare l'agricoltura sostenibile e un sistema economico virtuoso modificando la cultura generale nell'ambito dell'alimentazione».