Aggrediscono una banconiera del bar Flavia: arrestati due fratelli triestini

TRIESTE - Nella tarda serata di mercoledì 5 aprile la Polizia di Stato ha arrestato Daniel e Francesco Caris, fratelli triestini classe 1989 e 1986. I due, in palese stato di alterazione alcolica, hanno minacciato e aggredito una banconiera del bar Flavia in piazzale Cagni e si sono allontanati a bordo di un’auto prima dell’arrivo di alcune Volanti della Questura e del Commissariato di Muggia allertate tramite il 113 da alcuni avventori. Giunti sul posto, prestati i primi soccorsi alla barista (che ha subito lesioni al volto) e raccolti i primi indizi, gli operatori hanno iniziato le ricerche in zona degli aggressori.

La fuga degli aggressori

Uno dei due è stato fermato in via Rio Primario, mentre l’altro ha cercato di scappare in una vicina zona boschiva. Una volta raggiunto ha opposto resistenza e c’è stata una colluttazione, a seguito della quale anche quattro agenti hanno riportato lesioni guaribili da 1 a 7 giorni. Durante l’intervento gli operatori hanno dovuto anche fare uso dello spray al peperoncino. Accompagnati in Questura i due sono stati arrestati per lesioni personali, minacce, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale e sono stati accompagnati presso il carcere a disposizione della Procura della Repubblica. Daniel Caris, inoltre, è stato indagato per essersi appropriato indebitamente dell’autovettura utilizzata appartenente alla sua ex convivente.