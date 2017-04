Trieste, alla "Bianchi" arriva il Torino 81: in palio punti importanti

TRIESTE- Un’altra sfida di fondamentale importanza. Sabato 8 aprile, nella decima giornata di ritorno del campionato di serie A1 maschile, la Pallanuoto Trieste ospiterà alla «Bruno Bianchi» il Torino 81 (inizio fissato alle 18). In palio tre punti preziosissimi nella corsa per evitare i play-out. Dopo il successo sul Bogliasco e la positiva prestazione in casa dei campioni d’Italia della Pro Recco, la Pallanuoto Trieste arriva al confronto con il Torino 81 in buone condizioni di forma. Il morale è alto, il periodo difficile sembra alle spalle e dopo settimane non certo fortunate il gruppo sponsorizzato Samer & Co. Shipping è tornato in condizione anche dal punto di vista fisico. Sensazioni positive, insomma, ma da confermare in campo. Sabato alla «Bruno Bianchi» gli alabardati si giocano un altro pezzetto di stagione e, come accaduto dieci giorni fa con il Bogliasco, bisognerà dare fondo a tutte le energie.

Le parole di Piccardo

«La squadra sta bene – spiega l’allenatore della Pallanuoto Trieste Stefano Piccardo – in settimana abbiamo affrontato il Primorje Rijeka in amichevole, ci hanno messo sotto, abbiamo fatto fatica a costruire gioco ma era proprio quello che ci serviva per preparare al meglio la partita con il Torino. Ci aspetta un’altra battaglia, per noi sarebbe importante poter contare di nuovo sull’aiuto dei nostri tifosi, con il Bogliasco si sono fatti sentire alla grande». Per quanto riguarda la formazione, il tecnico ligure può fare affidamento (finalmente) su tutti i suoi effetti al meglio della forma. Anche il centroboa montenegrino Nikola Vukcevic ha pienamente smaltito l’infortunio alle costole e sabato a Camogli con la Pro Recco ha deliziato la platea con alcune giocate di alta scuola. Rientrerà nei tredici Michele Mezzarobba, dopo un turno di riposo. Piccardo ha già la idee chiare su quale sarà la chiave tattica del match: «Dovremo giocare una partita di notevole dinamismo, tenere alto il ritmo, spingere le transizioni e ripartire più velocemente possibile. In attacco servirà ordine e sarà fondamentale sfruttare con cinismo le occasioni». Sono due i precedenti in stagione tra Torino 81 e Pallanuoto Trieste, entrambe le volte è arrivato un successo alabardato: 13-6 in Coppa Italia a Savona e il 10-11 della Monumentale dello scorso 17 dicembre, gara decisa da un gol di Niccolò Rocchi arrivato a 5’’ dalla fine.