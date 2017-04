Sorpreso a rubare vestiti da Coin: triestino arrestato

TRIESTE – Nella giornata di ieri, i Carabinieri del Nucleo Operativo di via Hermet hanno arrestato un cittadino triestino, F.L., 30enne, perché colto in flagranza di furto commesso all’interno di Coin. I militari hanno visto l’uomo uscire a passo spedito dal negozio mentre tratteneva alcuni capi di vestiario senza la busta con il logo dell’azienda. Intuendo che potesse trattarsi di un cliente non pagante, i militari lo hanno bloccato per verificare il possesso dello scontrino e, dopo una breve verifica con il personale della Coin, lo hanno arrestato. La merce è stata restituita all’esercizio commerciale mentre l’arrestato è stato condotto agli arresti domiciliari.