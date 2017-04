Bolzonello: «Il Fvg contribuirà con 900mila euro al sostegno del progetto di sviluppo Wärtsilä»

TRIESTE - La Regione Friuli Venezia Giulia contribuirà con 900 mila euro al sostegno di un progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale presentato dalla società Wärtsilä Italia Spa, denominato R&D4SERVICE e finalizzato all'espansione dell'impresa e alla messa a punto di tecnologie innovative nell'unità produttiva di San Dorligo della Valle (Trieste). La decisione è stata assunta oggi dall'esecutivo, su proposta del vicepresidente e assessore alle Attività produttive, Sergio Bolzonello, nel quadro delle iniziative volte a favorire la competitività del settore economico regionale, in attuazione della legge regionale 3 del 2015, nota come "RilancimpresaFVG".

L'idea di Bolzonello

Come spiega lo stesso Bolzonello, il contributo regionale costituisce una compartecipazione alle misure nazionali previste a favore di imprese localizzate nell'area di crisi industriale

complessa di Trieste. La Regione, in questo contesto, ha deciso di intervenire sul

"Fondo per la crescita sostenibile", istituito presso il Ministero dello sviluppo economico (MISE), con 900 mila euro, una cifra che rappresenta circa il 24 per cento del costo a carico

della finanza pubblica del progetto proposto da Wärtsilä, e la cui realizzazione, precisa Bolzonello, ha rilevanza strategica in quanto destinato ad avere un significativo impatto, in termini economici e occupazionali. La proposta progettuale "R&D4SERVICE" riguarda infatti non solo il potenziamento dell'innovazione tecnologica delle installazioni esistenti, anche nel settore del Service, ma anche l'inserimento di personale altamente qualificato nel campo della scienza dei materiali e dell'informatica e l'incremento del personale dedicato alle attività di Service, consolidando in tal modo la presenza in Italia di personale qualificato con una lunga esperienza nella ricerca e sviluppo. Il costo del progetto è di oltre 14 milioni di euro: il finanziamento pubblico è di 3,711 mln di euro, di cui 2,871 euro saranno concessi dal Governo e, appunto, 900mila euro dalla Regione.