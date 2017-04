Pino: «Proroga del bilancio e fondi al sociale azzittiscono le polemiche sulle Uti»

TRIESTE - «Ci auguriamo che d’ora in avanti si possa trattare il tema degli enti locali e delle Uti in modo meno strumentale». Lo affermano Antonella Grim e Adele Pino, segretarie rispettivamente del Pd Fvg e del Pd di Trieste, esprimendo soddisfazione per la proroga concessa dalla Regione ai Comuni per la presentazione dei bilanci e per l’ok ai trasferimenti sul sociale, e aggiungendo che «si mettono a tacere le assordanti polemiche sollevate da quanti nell’opposizione hanno marciato su queste vicende, creando confusione per fare ostruzionismo nei confronti delle Uti».

Le argomentazioni di Pino e Grim

Secondo Grim e Pino «è molto importante che la Regione sia riuscita a posticipare al 31 maggio la scadenza per la chiusura dei bilanci degli enti locali, a differenza di quanto previsto dalle norme nazionali. La proroga consentirà ai Comuni di chiudere i bilanci in una fase delicata e di passaggio, affrontando al meglio tutte le difficoltà che il cambiamento porta inevitabilmente con sé. Non c’è infatti solo il trasferimento di competenze con l’avvio delle Uti – continuano – ma anche l’esigenza di redigere i bilanci in modo armonizzato, come previsto dalle attuali nome». Molto importante è, secondo le consigliere, anche la questione dei trasferimenti regionali per la spesa sociale, su cui «si è fatto molto rumore per nulla». «L’opposizione, soprattutto a Trieste, si è resa protagonista di azioni strumentali, che avevano come unico scopo quello di colpire la Regione e la legge sulle Uti, ma ha fatto flop» concludono.