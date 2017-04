Ottavia Piccolo fa rivivere la giornalista Anna Politkovskaja, uccisa in Russia nel 2006

TRIESTE - Grande prova d’attrice di Ottavia Piccolo, che dà voce ad Anna Politkovskaja in «Donna non rieducabile» ospite della stagione altripercorsi del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia nella sala del Teatro Miela, dall’11 al 13 aprile. Lo spettacolo, dedicato alla giornalista uccisa in Russia nel 2006, è scritto da Stefano Massini e diretto da Silvano Piccardi.

La storia

Anna Politkovskaja: una giornalista precisa, onesta, incisiva, anche scomoda, se è necessario… Di quelle che interpretano appieno il ruolo e il dovere della professione: «scrivere quello che si vede». Un compito nient’affatto banale. Non lo era nella Russia del 2006, quando il 7 ottobre la sua voce è stata per sempre messa a tacere a colpi di pistola. Non lo è oggi, quando da un lato molti professionisti vivono situazioni in cui è difficile e rischioso esprimersi liberamente (pensiamo alle tante intimidazioni che avvengono continuamente), e dall’altro, altri «giornalisti» fanno carta straccia del proprio ruolo, mostrandosi imprecisi e parziali, facendosi beffe dell’etica professionale e infischiandosene delle conseguenze… Ecco che il simbolo incarnato da Anna Politkovskaja diviene fondamentale, ancor più significativo, come pure lo spettacolo a lei dedicato: uno squarcio di luminosa riflessione la cui attualità e forza non diminuisce.