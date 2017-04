Alma, Dalmasson: «In palio punti importantissimi, concentrati verso l’obiettivo»

TRIESTE - Giornata di lavoro quella di ieri per i ragazzi di Dalmasson a due giorni dall’importante sfida interna con la Bondi Ferrara, in programma domani all’Alma Arena con palla a due fissata alle 18. A dirigere l’incontro valido per la ventottesima giornata di A2 Est Citroen, sarà la terna formata da Andrea Bongiorni di Pisa, Alessandro Saraceni di Zola Predosa (Bologna) e Angelo Valerio Bramante di S.Martino Buon Albergo (Verona). Quanto alla seduta di ieri sul parquet dell’impianto giuliano, da registrare le assenze dei baby Schina e DeMarchi, mentre il resto del roster era a disposizione dei coach Dalmasson, Praticò e Legovich. Ad introdurre una sfida molto più complessa di quanto dicano gli attuali valori di classifica, provvede coach Dalmasson: «Affronteremo una squadra che in settimana ha dovuto far fronte alla vicenda legata a Roderick, ma questo non deve minimamente distoglierci dalla partita che avremmo dovuto e che dovremo fare. Dovremo arrivare a domenica determinati, concentrati, lucidi – spiega il coach dell’Alma – consapevoli che Ferrara è una squadra talentuosa e molto particolare, alla quale non va lasciata la libertà di interpretare il match secondo le proprie caratteristiche».

Le parole del coach

Per Alma è una sfida importante «ed è giunto il momento di incanalare tutte le nostre forze per raccogliere il frutto di tanti mesi di lavoro. L’assenza di Roderick non deve ammorbidire il nostro approccio – prosegue Dalmasson – all’andata giocarono senza Bowers e per gran parte della partita ci misero in grossa difficoltà, sono una squadra che va a canestro con estrema facilità e questo deve portarci a tenere ancor più alta la soglia dell’attenzione, facendo un match di grande compattezza e sostanza, anche dal punto di vista fisico». Vincere contro Ferrara, secondo il coach, permetterebbe di mettere all’incasso a tutti gli effetti l’importante vittoria di una settimana fa a Mantova, fallire questo obiettivo equivarrebbe a buttar via quanto di buono fatto sette giorni fa al PalaBam. «Arriveremo non al meglio alla prossima sfida, da un po’ di tempo dobbiamo far fronte a defezioni che ci impediscono di lavorare con il roster al completo durante la settimana, come dimostrano le assenze di Green e Bossi tornati in gruppo soltanto giovedì». A maggior ragione per questo il gruppo dovrà unire tutte le forze ed essere concentrato al massimo per la partita di domenica «consapevoli dell’importanza assoluta di conquistare due punti che ci permetterebbero di mettere un tassello quasi decisivo nell’ottica di un piazzamento tra le prime quattro».