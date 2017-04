Shaurli: «Un gruppo di lavoro affronterà le problematiche del Costone Carsico giuliano-isontino»

TRIESTE - Un gruppo di lavoro tecnico-politico guidato dagli assessori regionali Cristiano Shaurli (risorse agricole), Mariagrazia Santoro (territorio) e Sara Vito (ambiente) affronterà quasi mensilmente tutte le problematiche legate al Costone Carsico giuliano-isontino, con particolare attenzione a quella che è la delicata situazione dei pastini. Istituito a Trieste, nel corso di una riunione svoltasi nel Palazzo della Regione, oltre ai tre assessori Fvg, ai parlamentari Tamara Blazina, Laura Fasiolo e Giorgio Zanin, ai consiglieri regionali Igor Gabrovec, Stefano Ukmar, Gino Gregoris ed Emiliano Edera, ne faranno parte, tra gli altri, i sindaci dei comuni coinvolti (Roberto Dipiazza per Trieste, Vladimir Kukanja per Duino Aurisina, Monica Hrovatin per Sgonico e Marko Pisani per Monrupino), le associazioni locali di categoria (Coldiretti, Confagricoltura, Kmecka Zveza-Alleanza Contadina e Viticoltori del Carso), l'agenzia di sviluppo Gal Carso e il Consorzio di bonifica Pianura isontina che, ha spiegato Shaurli, potrebbe essere il soggetto catalizzatore delle risorse «da spendere bene e velocemente, evitando così inutili quanto pericolose dispersioni».

Il commento di Shaurli

A questo proposito, lo stesso Shaurli ha ricordato che la Regione ha investito complessivamente 7 milioni di euro su costone e parte principale del Carso. Di questi, sono da utilizzare ancora 5,3 milioni ma, ha evidenziato, «dobbiamo già cercarne di altri tra Piano di sviluppo nazionale dell'agricoltura e progetti Interreg». «È la prima volta che si riesce a creare e riunire un gruppo così completo - ha sottolineato in chiusura Shaurli - e questo aspetto aiuterà molto a lavorare su progetti comuni ai quali indirizzare le necessarie risorse per realizzarli».