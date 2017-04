Corsa folle in centro con la moto: arrestato. Era senza patente, ubriaco, il mezzo rubato

TRIESTE - Una due ruote che procede impennando fra le vie del centro. Una corsa folle di due soggetti a bordo di quella che è stata descritta come una moto da cross di colore bianco e rosso. Alcuni passati impauriti e preoccupati hanno chiamato il numero d'emergenza. Tutto è avvenuto nella mattinata del 7 aprile nel pieno centro di Trieste.

La polizia li trova

Intercettato il mezzo, all’altezza di via Carducci, il giovane alla guida della due ruote, resosi conto di avere alle spalle una volante della polizia ha proseguito la sua folle corsa rischiando non solo causare diversi incidenti, ma anche di investire dei pedoni. Evidentemente deciso a non fermarsi, il ragazzo (come è poi stato appurato) ha anche preso contromano via Geppa, via Trento e via Galatti. Sentendosi evidentemente braccato, l’improvvisato pilota, a un certo punto ha accostato nel probabile tentativo di abbandonare il mezzo e continuare la fuga a piedi, ma nella concitazione del momento, è rovinato a terra. Il complice si è dato all fuga, facendo perdere le proprie tracce, al conducente è andata peggio. Bloccato dai poliziotti, è stato identificato: si tratta di V. P., nato in Croazia nel 1995 e residente a Trieste, con dei precedenti.

La corsa spericolata non è l'unico 'problema'

Ma non è finita qui: dai controlli è emerso che il 22enne era privo di patente di guida perché mai conseguita, è risultato positivo all’etilometro e il mezzo sul quale è stata tentata la fuga è risultato rubato a Trieste alcuni giorni fa. Accompagnato in Questura dalla volante è stato arresto e posto in regime di domiciliari, a disposizione del Pm di turno, che coordina le indagini.