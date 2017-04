Passa il venerdì sera rubando dalle borse nei locali della città: arrestato

TRIESTE - Nella notte tra il 7 e l’8 aprile, la polizia di Stato ha arrestato per furto aggravato un triestino, A. B., queste le iniziali, nato nel 1992. Il giovane, già noto alle forze dell’ordine, dopo aver sottratto una borsetta all’interno di un locale in via Mazzini, si è allontanato indisturbato approfittando dei tanti avventori presenti. È stato però visto da una persona rovistare all’interno della borsetta e questa ha telefonato al numero d'emergenza.

Non contento del primo furto ...

Nel frattempo, il ragazzo si è allontanato ed è entrato in un altro locale, questa volta in via San Nicolò, lì ha rubato un portafoglio da un’altra borsetta. Uscito ha estratto una banconota da 20 euro. È stato però visto da alcuni avventori che gli hanno domandato cosa stesse facendo. Pochi istanti dopo la proprietaria del portafoglio è uscita e lo ha notato con in mano quanto le era appena stato rubato. I presenti, allora, lo hanno trattenuto in attesa dell’arrivo degli agenti, già in zona a seguito della prima segnalazione di furto. Ricostruito l’episodio, accompagnato in Questura, il 25enne è stato arrestato e posto ai domiciliari come disposto dal Pm di turno.