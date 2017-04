I ritmi di vita quotidiana creano difficoltà al 50% degli italiani

FVG - La metà degli italiani ritiene che i ritmi che scandiscono la propria vita quotidiana a volte creino difficoltà, mentre - come riporta l'Ansa, che ne ha dato notizia - solo un quarto dichiara di non soffrire l«ansia del tempo'. Il rimanente 25% li avverte come non accettabili. Emerge da una ricerca i cui risultati sono stati diffusi da Maurizio Pessato, presidente della Swg, nell'ambito dell'incontro 'Il valore del tempo', al Circolo della Stampa.

Secondo Pessato - come dichiarato all'Agenzia di stampa - , «solo un quarto dei cittadini non segnala alcun problema in relazione alla velocità con la quale si devono fronteggiare le incombenze della giornata. È una minoranza, pertanto, quella che riesce a tenere sotto controllo l'ansia del tempo». L'analista ha evidenziato, inoltre, che - prosegue nelle dichiarazione all'Agenzia - «a ulteriore conferma del difficile rapporto con l'orologio, si osserva che l'80% dei cittadini segnala una sorta di frenesia che attraversa la società e che occorrerebbe cercare di rallentare i processi produttivi».