La Polizia di Stato compie 165 anni: cerimonia in Questura

TRIESTE - Lunedì 10 aprile sarà celebrato il 165° anniversario della fondazione della Polizia di Stato, il cui tema celebrativo sarà «Esserci Sempre». Da quest’anno, per la prima volta, l’anniversario avrà una data fissa: il 10 aprile, infatti, giorno della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della legge n.121 del 1981 «Nuovo Ordinamento dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza». A Trieste la cerimonia si svolgerà in Questura con inizio alle 10 e sarà preceduta alle 9 dalla deposizione di una corona nel famedio per commemorare i caduti della Polizia. Nell’occasione, gli sportelli dell’Ufficio Immigrazione e Passaporti saranno chiusi nella mattinata e osserveranno il solito l’orario pomeridiano: rispettivamente dalle 14.30 alle 17 e dalle 15 alle 19. Chiuso nella stessa mattinata anche l’Ufficio per la ricezione dei moduli della cessione fabbricato.

L'iniziativa

In un’ottica di prossimità e di contatto con la cittadinanza, inoltre, lunedì, dalle 9 alle 17, sarà presente uno stand istituzionale in piazza della Borsa con tecnologie e mezzi in dotazione che esaltano la professionalità degli operatori e la qualità dell’impegno profuso dalla Polizia di Stato a tutela della collettività. In particolare sarà ricordato il 70° anniversario di costituzione della specialità della Polizia Stradale e, proseguendo nella campagna istituzionale «Questo non è amore», sarà presente anche un punto d’ascolto per le donne vittime di violenza.