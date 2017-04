Tenacia, passione e... un palcoscenico: al via la quarta edizione del Tact Festival

TRIESTE – Spettacoli, concerti, conferenze, mostre e tanto tanto teatro. Il TACT (TriesteAct) Festival giunge alla sua quarta edizione, grazie alla tenacia e alla passione di un gruppo di giovani che hanno fatto di Trieste la loro casa e del Teatro una via di divertimento, espressione, educazione e possibile professione, un fondo di speranza e resistenza. Dal 21 al 27 maggio, più di 100 giovani provenienti da diverse parti del mondo, si riuniscono a Trieste per uno scambio di spettacoli e tecniche teatrali, di esperienze e storie umane. Gli spettacoli e i laboratori teatrali sono aperti a tutti e si terranno al Teatro Stabile Sloveno - Slovensko Stalno Gledališče.

Tutte le iniziative

Per raggiungere anche i più piccoli il Festival propone il TACT4YOUNG, una rassegna con compagnie locali specializzate in spettacoli di teatro per ragazzi che ogni giorno dal 15 al 21 maggio andranno in scena al Polo Giovani Toti in due repliche. Il 20 di maggio, a segnare la fine della prima rassegna e l’inizio del Festival, ci sarà l’ART PRIDE, una festosa parata artistica che partirà alle 19 da piazza Oberdan, dove giullari e clown, al suono dei roboanti tamburi della Banda Berimbau, sfileranno in un turbinio di colori e danze, numeri spettacolari di sputafuoco e trampolieri dei Torototelis e Bepi Monai. Confermato anche il TACT&WINE, con due tour enogastronomici aperti al pubblico, in cui si andrà alla scoperta dei sapori e delle cantine del Friuli Venezia Giulia. Vino e teatro si uniscono in un connubio unico, fatto di degustazioni e accompagnato da letture inebrianti. Una bella novità di quest’anno riguarda il TACT&POETRY. Il 24 maggio alle 21, al Teatro Stabile Sloveno sarà ospite speciale del TACT lo scrittore, poeta e performer Guido Catalano, che sta emozionando il pubblico di tutti i palchi d’Italia col suo nuovo tour «Ogni volta che mi baci muore un nazista», in cui svela le poesie inedite della sua ultima omonima pubblicazione. Anche quest’anno si terrà il TACT&CATCH-UP, con la possibilità per attori e pubblico di confrontarsi sugli spettacoli andati in scena la sera precedente.