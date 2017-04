La Pasqua dei bambini? E' in compagnia dei Supereroi!

TRIESTE - Una Pasqua? Meglio passarla con i Supereroi. Giovedì 13, venerdì 14 e martedì 18 aprile, dalle 14 alle 17, al Civico Museo di Storia Naturale di via dei Tominz 4, l’Associazione didattica museale ADM organizza il Campus di Pasqua per bambini (a partire dai 6 anni) con il ritorno, a grande richiesta, dei Supereroi. Saranno tre pomeriggi al Museo all’insegna della Scienza con lo svolgimento di attività manuali e ludiche, esperimenti, laboratori e tanto divertimento: giovedì 13 aprile, saranno protagonisti Thor e Flash; venerdì 14, sarà la volta di Spiderman (in occasione dell’apertura della mostra sui ragni «Trappole e veleni»); martedì 18 aprile concluderanno in bellezza Superman e la Donna Invisibile. Il costo è di 15 euro al giorno per le attività più 1 euro al giorno d’ingresso. Per informazioni e prenotazioni: trieste@assodidatticamuseale.it - 3420071678