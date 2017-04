Usato e artigianato in piazza della Repubblica: torna la "Corte dei miracoli"

TRIESTE - Aprile, dolce dormir. Ma chi dorme non conclude affari, come quelli riservati dal mercatino dell’usato, delle occasioni, degli hobby e dell'artigianato allestito ogni seconda domenica del mese a Muggia. Oggi torna a riunirsi la Corte dei miracoli e sono tutti nuovamente invitati al mercatino allestito a cura dell’Associazione culturale "Cose di Vecchie Case" che si ripropone al pubblico nella centralissima Piazza della Repubblica e nella vicina via Roma. Dove appunto sarà di nuovo tempo di "Corte dei miracoli", l’ormai tradizionale appuntamento con la parata dei ricordi esposti sulle decine e decine di bancarelle che daranno vita al mercatino gestito da privati cittadini. Dall'aba e fino al tramonto, la piazza muggesana ospiterà la colorata invasione dell’usato e dell'artigianato, fonte continua di sorprese e fucina di piccole, grandi occasioni da cogliere al volo. Alla "Corte dei miracoli", in esposizione ci sono sempre un gran numero di piccole curiosità e antichità che si ripresentano al sempre nutrito e interessato pubblico. E chissà che passando in rassegna la parata di piccoli cimeli e memorabilia capace di riservare sempre qualche piacevole sorpresa ai visitatori, o di creazioni artigianali, non si possa trovare qualche oggetto accessorio o indumento da indossare nella primavera ormai scoppiata, trascorrendo anche una domenica in modo un po' insolito o da regalare per Pasqua.

Le curiosità esposte

Le opportunità offerte ai visitatori sono davvero tantissime, tra boccali di birra, quadri antichi, preziose cornici, ceramiche, foto d’epoca, bambole della nonna, lampadari, grammofoni e dischi a 78 giri, volumi antichi e giocattoli di latta ma anche schede telefoniche, collezioni di sorpresine, soldatini, macchinine, Puffi e peluche - oltre naturalmente ai classici e immancabili oggetti di stile marinaro e quelli dedicati alla stagione in corso e alle festività pasquali - che da sempre costituiscono il ricco campionario di oggetti vissuti, usciti da soffitte e cantine di privati cittadini, ma ancora pronti a rivivere una seconda giovinezza tra le mani di chi, collezionista o semplice amante del bello, saprà sicuramente apprezzarli. Il prossimo appuntamento con la "Corte dei miracoli", è fissato per domenica 7 maggio, sempre in Piazza della Repubblica e via Roma dalle 9 del mattino alle 17. Ingresso libero. Per informazioni, Associazione culturale "Cose di Vecchie Case" tel. 3477184336 (Signora Claudia)