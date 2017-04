A tu per tu con gli artisti: Opera Caffè presenta i protagonisti di "Tristan und Isolde"

TRIESTE - È dedicato a «Tristan und Isolde» il nuovo appuntamento – in calendario domani, lunedì 10 aprile, alle 17.30, nella sala «Bobi Bazlen» al piano terra di palazzo Gopcevich – con Opera Caffè, il ciclo di incontri/dialoghi con gli artisti delle opere in programma al Teatro «Verdi», nel segno della collaborazione tra il Civico Museo Teatrale «Carlo Schmidl», l’Associazione Triestina Amici della Lirica «Giulio Viozzi» e la Fondazione Teatro Lirico «Giuseppe Verdi». Sarà questa l’occasione per incontrare e conoscere personalmente gli artisti impegnati nell'opera di Richard Wagner in scena al Verdi fino al 15 aprile nella produzione firmata da Guglielmo Ferro per la direzione musicale di Christopher Franklin, con le scene di Pier Paolo Bisleri ed i costumi di Virginia Carnabuci.

I protagonisti

All’incontro, a cura di Giulio Delise e di Elisabetta d’Erme, è attesa la partecipazione del Maestro Franklin e di tutti gli artisti delle due compagnie coinvolti nella realizzazione di quest’opera: Bryan Register e Hans-Georg Wimmer (Tristan); Allison Oakes e Ana Petricevic (Isolde), Alexey Birkus (Re Marke), Nicolò Ceriani (Kurwenal). Susanne Resmark e Daniela Denschlag (Brangäne), Motoharu Takei (Melot), Andrea Schifaudo (un Marinaio), Dax Velenich (un Pastore) e Hitoshi Fujiyama (un Timoniere).