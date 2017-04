Alla scoperta del telescopio: nuovo appuntamento di "Viaggio nel Cosmo"

TRIESTE - Oggi alle 18.30, nella Sala Incontri del Civico Museo di Storia Naturale di via dei Tominz 4, nuovo appuntamento di «Viaggio nel Cosmo»: Muzio Bobbio, Socio del Circolo Culturale Astrofili Trieste esperto in strumenti e tecniche in Astronomia, tratterà «La montatura del telescopio». In un telescopio la montatura è uno dei componenti più importanti in assoluto; anche la migliore ottica non può operare al meglio senza una montatura di alta qualità e, certamente, una montatura piccola ma lavorata con estrema precisione e accuratezza può espletare prestazioni superiori a quelle fornite anche da sistemi mastodontici ma lavorati con superficialità e a risparmio costruttivo. La scelta di una montatura per telescopi va effettuata, in alcuni casi, ancora prima di quella relativa alle ottiche; molti neofiti, istintivamente portati a sottovalutare tale assunto, pur utilizzando ottiche di tutto rispetto, spesso pongono queste su montature traballanti ed incerte, che ne vanificano quindi resa e qualità sia nell'osservazione visuale che nelle riprese fotografiche degli oggetti celesti.