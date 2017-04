2.200 metri quadri di verde per i cani, gli ambientalisti: «Il Comune non ci ha informato»

TRIESTE – Circa 2.200 metri quadri di verde dedicato ai cani. Il Comune di Trieste creerà un nuovo dog-park in città all’interno del giardino di via San Marco, all’incrocio con via Von Bruck. Una bella notizia per tutti i cittadini che possiedono un cagnolino e per le associazioni che si battono per i diritti degli animali. Manca solo un particolare. Le stesse associazioni ambientaliste non sono state avvertite della decisione, deliberata all’unanimità dalla giunta. Come riporta Il Piccolo il Comune si è «dimenticato» di avvisare i paladini degli animali. «Lo spazio in questione viene di fatto già ampiamente utilizzato dai «padroncini» per far scorrazzare i propri cani - ha spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Elisa Lodi al quotidiano - Ho appena fatto un sopralluogo per verificare con i tecnici quali sono gli interventi necessari ad adattarla a «dog-park», secondo quanto previsto dalle norme».

Lo stupore degli ambientalisti

L’area è già delimitata da recinzioni e provvista di una fontana di acqua potabile. Così Lodi: «La nostra intenzione è di istituire altre aree di questo tipo nel territorio, andando incontro alle numerose richieste dei cittadini che continuano a pervenire nei nostri uffici. Un percorso che vogliamo portare avanti con l’apporto delle circoscrizioni e delle associazioni». Non esattamente. Gli animalisti infatti non erano a conoscenza della novità. «Siamo molto felici di questa iniziativa: in tutta Trieste nuovi dog-park sono assolutamente necessari. Certo saremmo stati molto più felici se qualcuno, prima, ci avesse interpellati» ha commentato il presidente del Trieste Animal Day, Fabio Rabak.