Intensificazione dei controlli sull’altopiano Carsico: i Carabinieri di Aurisina arrestano 4 persone

TRIESTE – Negli ultimi giorni i Carabinieri di Aurisina hanno potenziato i servizi di controllo del territorio, al fine di garantire un sereno weekend delle Palme a tutti quelli che hanno scelto il Carso come meta per trascorrere qualche ora di relax. Oltre al controllo delle direttrici viarie e del flusso veicolare in prossimità dei valichi confinari, al fine di prevenire violazioni al codice della strada e ridurre i rischi di incidente, i Carabinieri hanno anche arrestato 4 persone.

Gli arresti

In prossimità del valico di Fernetti, è stato localizzato, identificato e tratto in arresto un cittadino moldavo, classe 1990, destinatario di un ordine di carcerazione di 1 anno e 8 mesi emesso dalla Procura della Repubblica di Parma per il reato di resistenza a pubblico P. U. Stessa sorte per un altro cittadino moldavo, classe 1991, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Vicenza per reati di furti e ricettazione, mentre stava cercando di allontanarsi dall’Italia per sottrarsi alla cattura. Nel centro abitato di Santa Croce è stato arrestato un cittadino italiano, in flagranza del reato di evasione dalla detenzione domiciliare. Lo stesso è stato rintracciato dopo che le ricerche erano state attivate a seguito del suo mancato reperimento a casa, dove doveva scontare la misura. Infine nell’abitato di Villa Opicina è stato arrestato un cittadino italiano, classe 1977, in esecuzione di un ordine di carcerazione di 5 mesi emesso dalla procura della Repubblica di Trieste, per il reato di resistenza a pubblico P. U..