Una Pasquetta tutta da sperimentare all'Immaginario Scientifico

TRIESTE - In cerca di un’attività per il lunedì di Pasquetta che metta d’accordo grandi e piccini? Lunedì 17 aprile il museo dell'Immaginario Scientifico di Trieste, a Grignano, sarà aperto al pubblico dalle 10 alle 18 (mentre resterà chiuso domenica 16 aprile), per dare a tutti la possibilità di sorprendersi, esplorare e sperimentare, attraverso le postazioni interattive e le speciali attività! Il museo permette infatti di scoprire la scienza toccando direttamente con mano le postazioni interattive, come il Vortice d’acqua, il Tornado di vapore, il Deserto in scatola e tanto altro ancora. Non mancherà lo spazio per rilassarsi e stupirsi, con l'emozionante multivisione per scoprire terre, popoli e città del nostro pianeta Viaggiando Immaginando, e le suggestive visite guidate tra le stelle del planetario. Alle 11 e alle 15 sono in programma laboratori per famiglie con bambini da 6 anni in su: nell’attività di tinkering «Speciale Pasquetta!» si avrà modo di costruire colorati prototipi «pasquali» a tema scientifico. Chi ce l’ha porti con sé il porta-sorpresa in plastica dell’uovo di cioccolato: potremo usarlo per realizzare originali creazioni! Il costo del laboratorio è di 7 euro a persona, comprensivo di ingresso al museo. Per il laboratorio è consigliata la prenotazione tramite form online sul sito www.immaginarioscientifico.it, entro giovedì 13 aprile.