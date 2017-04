Dipiazza: «Lavorare per avere sempre più collaborazione tra Slovenia, Fvg e Trieste»

TRIESTE - I 60 anni di attività dell' SKGZ (Slovenska Kulturno Gospodarska Zveza - Unione Economica Culturale Slovena) e i 40 anni di impegno sul territorio della SSO (Svet Slovenskih Organizacij - Confederazione Organizzazioni Slovene) sono stati festeggiati oggi nel salotto azzurro del palazzo municipale. Nel corso della cerimonia, il sindaco Roberto Dipiazza ha conferito la medaglia bronzea del Comune di Trieste a Rudi Pavšič, presidente SKGZ Slovenska Kulturno Gospodarska Zveza e a Walter Bandelj, presidente SSO Svet Slovenskih Organizacij, presenti anche il console di Slovenia a Trieste Ingrid Sergas, il vicepresidente del Consiglio comunale Igor Svab, la consigliera Valentina Repini e il sindaco di San Dorligo della Valle -Dolina Sandy Klun.

Le parole del sindaco Dipiazza

«Questo -ha detto il sindaco Roberto Dipiazza- è un altro piccolo passo per coltivare e continuare quei positivi e buoni rapporti che siamo riusciti ad impostare dal concerto dei tre Presidenti in piazza Unità d'Italia, una delle più belle cose della mia vita, alla messa in scena di Necropoli di Boris Pahor e ai contatti con i sindaci di Lubiana e Capodistria. Voglio continuare così, su questa strada, affinché ci sia sempre più collaborazione tra la Slovenia, la nostra regione e la mia città». Parole di gratitudine sono state espresse anche dai presidenti Rudi Pavšič e Walter Bandelj che hanno evidenziato come i due riconoscimenti, più che alle Associazioni, vanno all'intera comunità, capace, soprattutto in questi ultimi due decenni, di esprimere grande volontà di dialogo e costruttiva collaborazione. Un'onorificenza che premia per tutti coloro che operano sul territorio. Concetti ripresi e ribaditi anche dalla console Ingrid Sergas, che ha ringraziato per questa occasione di festa, espressione di stima verso un comunità che guarda al futuro, collabora e partecipa allo sviluppo del territorio. «Grazie di cuore -ha concluso il sindaco Dipiazza- questo è il clima che mi piacerebbe vivere sempre. E a margine della festosa cerimonia, il primo cittadino ha annunciato che l'area della Fiera è stata venduta per 12 milioni d'euro».