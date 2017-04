Il Questore La Vigna: «I triestini sono davvero delle sentinelle»

TRIESTE - «La nostra festa oggi è intitolata 'Esserci sempre', noi ci saremo e sono sicuro che non saremo lasciati soli: ci saranno con noi i cittadini di Trieste, nostre sentinelle. Viva la Polizia, viva Trieste, viva l'Italia». Così il Questore di Trieste, Leonardo La Vigna, ha concluso il suo discorso cerimonia celebrativa del 165° anniversario della fondazione della Polizia di Stato, in Questura.

I migranti

La Vigna ha toccato anche il tema migranti. «Bisogna dire che gli episodi delittuosi che hanno visto coinvolti gli stessi stranieri in rapporto al loro numero presente in questa provincia, non hanno evidenziato criticità specifiche rispetto ai reati commessi da cittadini italiani né un trend in ascesa, anche se un’attenzione particolare al fenomeno non manca da parte nostra, verso gruppi all’interno dei quali possono annidarsi potenziali fenomeni criminali, specie per quanto concerne lo spaccio di sostanze stupefacenti, o episodi di intolleranza generata, a volte, da frizioni tra appartenenti a nazionalità diverse. E voglio sottolineare, a tale proposito, l’ottima e proficua collaborazione con le forze di polizia slovena e croata per il contrasto dei fenomeni criminali di natura transfrontaliera». La Vigna ha poi ribadito di essere «lusingato del fatto che i triestini siano davvero delle sentinelle». Così come un "occhio" sulla città sono anche "le pattuglie di metronotte». E' in aumento da 3 anni a Trieste la richiesta di porto d'armi, ma «le autorizzazioni sono rilasciate con grande attenzione, molti rinnovi non sono stati concessi», ha detto il vicequestore Paolo Gropuzzo.