Da Bach a Mozart fino a Ravel: al Politeama Rossetti arriva la Rioult Dance New York

TRIESTE - Due coreografie in prima assoluta per l’Italia sono il dono che la Rioult Dance New York riserva a TSDanza 3.0, il festival organizzato dal Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia. La compagnia di danza, è ospite della rassegna mercoledì 12 aprile alle 20.30 al Politeama Rossetti con un programma ricco e interessante composto di quattro momenti, danzati su musiche di Bach, Ravel, Čajkovskij, Gluck, Mozart, Arvo Part. Fondata nel 1994 e diretta dal coreografo francese Pascal Rioult, la Rioult Dance New York è diventata molto velocemente un nome consolidato della danza moderna, forte di uno stile prezioso, sensuale, molto articolato e strettamente legato al talento del fondatore, e di un’attività intensa, sia in sede sia nelle tournée nazionali e internazionali.

Le coreografie

Ad aprire il programma sarà «Citiy», una coreografia del 2010 su musiche di Johann Sebastian Bach: precisamente una Sonata per violino e pianoforte in Sol maggiore interpretata attraverso un respiro urbano e movimenti nervosi. I danzatori passeranno poi a La Valse di Maurice Ravel, musica su cui Pascal Rioult ha sviluppato nel 1995 la coreografia intitolata «Wien». La seconda parte della serata si apre con «Duets Sacred & Profane» estratti da diverse opere della Rioult Dance e tutti danzati per la prima volta in Italia. Debutto nazionale, infine, anche per «Dream Suite» sulla splendida musica della Suite n.2 in Do maggiore di Čajkovskij, una visione contemporanea del romanticismo. La tensione poetica e drammatica della musica è giustapposta al movimento dei danzatori che spesso trovano chiavi più aggressive, ritmiche e atletiche addirittura e dunque inattese.