Tir carico di mais si ribalta a Fernetti: strada ricoperto di chicchi e autista ferito

TRIESTE - Un Tir che trasportava mais si è ribaltato in curva mentre transitava per immettersi in autostrada, a Fernetti. Come riporta il Gazzettino il conducente, un 50enne ungherese, avrebbe affrontato la curva troppo velocemente fino a sbandare. Il mezzo pesante ha perso un ingente quantitativo di chicchi di mais che hanno invaso la strada. Sul posto per i rilievi i Carabinieri di Prosecco ma anche il 118: l'autista ha infatti riportato una frattura esposta di braccio e clavicola ed è stato trasportato all'Ospedale di Cattinara. I Vigili del Fuoco sono intervenuti per rimuovere e mettere in sicurezza il mezzo pesante e ripulire la strada dal cereale. L'accaduto ha provocato disagi al traffico.