Minacce di morte, ingiurie e molestie nei confronti di tre persone: arrestato

TRIESTE - La Polizia di Stato ha dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere ai danni di un cittadino italiano, M.D.V., nato a Palermo nel 1965. Il provvedimento è stato emesso dal G.I.P. del Tribunale di Palermo lo scorso 13 gennaio, dopo che l’uomo si era allontanato dagli arresti domiciliari in cui trovava avendo minacciato di morte, ingiuriato e molestato tre persone in due distinti episodi. Il sistema di verifica degli alloggiati nelle strutture ricettive ha segnalato la sua presenza e quella di una giovane rumena in un hotel di Opicina, sul Carso triestino. Il personale della Squadra Volante del Commissariato di P.S. di Duino Aurisina, con un equipaggio della Questura, li ha identificati e, dopo le formalità di rito, l’uomo è stato accompagnato in carcere.