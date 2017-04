Vacanze e relax da vip, a Portopiccolo c'è Serena Autieri

TRIESTE – Trieste, per lei, è un po’ speciale. Perché proprio qui, nel 2003, al termine di uno spettacolo teatrale, Pippo Baudo le chiese di presentare il Festival di Sanremo. La svolta della sua carriera e così anche della sua vita. Serena Autieri, attrice di teatro e televisione, è tornata in città, più precisamente nella Baia di Sistiana, nel comprensorio di Portopiccolo. Il motivo? Una breve vacanza in famiglia, con la figlia Giulia e il marito Enrico Griselli. Un po’ di sano relax dopo mille fatiche lavorative. Impossibile non fare una visita nella nuova Spa. «Sono sempre stata attenta all’utilizzo dei prodotti naturali nella cosmesi e nell’alimentazione – ha raccontato a Il Piccolo - perciò quando ho saputo che, a gestire questo centro benessere, sarebbe stata la Bakel, azienda specializzata proprio nei prodotti naturali, non ho avuto dubbi».